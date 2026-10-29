На Черкащині чоловіка підозрюють у побитті знайомого до тяжких травм

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У Золотоніському районі Черкаської області затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 38-річному знайомому. За даними поліції, конфлікт між чоловіками виник під час спільного вживання алкоголю

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

26 жовтня близько 16:00 до Золотоніського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 38-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Потерпілого напівпритомного виявила мати. Чоловік дістався додому після гостин у товариша, де, за даними слідства, між ним і 29-річним місцевим жителем виникла суперечка під час розпивання алкогольних напоїв. У ході конфлікту молодший чоловік завдав знайомому ударів по тілу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка зібрала речові докази. Поліцейські затримали 29-річного жителя Золотоніщини в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.