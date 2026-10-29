У Києві перевіряють водія маршрутки через скаргу на образи пасажирки

Фото: поліція Києва

Поліція перевіряє інформацію про неналежну поведінку водія громадського транспорту, який, за словами пасажирки, неодноразово ображав її через користування пільгою на проїзд. Жінка — мати поліцейського, який загинув на війні

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Правоохоронці дізналися про конфлікт між пасажиркою та перевізником під час моніторингу соціальних мереж. Авторка допису розповіла, що водій щоразу висловлював невдоволення її правом на пільговий проїзд і, за її словами, всіляко її ображав.

У поліції також повідомили, що цей водій раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху. Зокрема, йому закидали перевищення дозволеної швидкості, залишення місця ДТП, порушення правил користування ременями безпеки та керування маршрутним таксі з технічними несправностями.

Наразі поліцейські Шевченківського управління поліції з’ясовують усі обставини конфлікту. За результатами перевірки діям водія нададуть правову оцінку.

Крім того, правоохоронці ініціюють додаткову перевірку діяльності перевізника. Вона стосуватиметься дотримання ліцензійних умов та інших вимог законодавства.

Нагадаємо, що у Монастирищі Уманського району Черкаської області поліція перевіряє інформацію про те, що невідома особа забруднила багнюкою будинок, у якому проживав загиблий військовослужбовець.