На Херсонщині вчительку підозрюють у пропаганді російських освітніх стандартів
Жительку Херсонщини підозрюють у співпраці з окупаційною владою та поширенні російських освітніх стандартів. За даними слідства, 37-річна жінка добровільно стала вчителькою російської мови та літератури в незаконно створеній школі
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, жителька Новопетрівки почала працювати в так званій "Государственной бюджетной общеобразовательной организации Херсонской области "Верхнесерогозская школа Нижнесерогозского района”".
У липні 2023 року цей заклад отримав російську державну акредитацію. Навчання там організували російською мовою за освітніми програмами та стандартами держави-агресора.
Слідство встановило, що жінка проводила заняття та долучилася до створення відео про діяльність школи. У ролику вона розповідала про свою роботу вчительки й класної керівниці, демонструвала навчальний і виховний процес. Зокрема, говорила про роль педагога у формуванні світогляду дітей та їхньої "активної громадянської позиції".
Згодом відеозапис опублікували на російському онлайн-сервісі.
Жінці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — за здійснення пропаганди в закладах освіти з метою сприяння встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України.
Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.