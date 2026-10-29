На Херсонщині вчительку підозрюють у пропаганді російських освітніх стандартів

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсонщини підозрюють у співпраці з окупаційною владою та поширенні російських освітніх стандартів. За даними слідства, 37-річна жінка добровільно стала вчителькою російської мови та літератури в незаконно створеній школі

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, жителька Новопетрівки почала працювати в так званій "Государственной бюджетной общеобразовательной организации Херсонской области "Верхнесерогозская школа Нижнесерогозского района”".

У липні 2023 року цей заклад отримав російську державну акредитацію. Навчання там організували російською мовою за освітніми програмами та стандартами держави-агресора.

Слідство встановило, що жінка проводила заняття та долучилася до створення відео про діяльність школи. У ролику вона розповідала про свою роботу вчительки й класної керівниці, демонструвала навчальний і виховний процес. Зокрема, говорила про роль педагога у формуванні світогляду дітей та їхньої "активної громадянської позиції".

Згодом відеозапис опублікували на російському онлайн-сервісі.

Жінці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — за здійснення пропаганди в закладах освіти з метою сприяння встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.