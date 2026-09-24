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24 вересня 2026, 07:45

Зеленський про нічну атаку на Київ: "Росія цю війну без тиску не завершить"

24 вересня 2026, 07:45
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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву в той момент, коли він у Нью-Йорку зустрічався з американськими конгресменами

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під час нічної атаки основною мішенню російських військ знову стали Київ та цивільна інфраструктура.

Він зазначив, що внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури.

"Росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить", – заявив український президент.

Він додав, що станом на ранок було відомо про двох загиблих та постраждалих. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. В одній із будівель, за словами президента, були заблоковані люди.

Президент також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, він заявив, що Україні потрібні перехоплювачі балістичних ракет для захисту життя людей.

"Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти. Дякую обом партіям за готовність допомагати захищати життя", – сказав Зеленський.

Як відомо, в ніч на 24 вересня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Повітряну тривогу в столиці оголосили після півночі 24 вересня о 00:54. Згодом пролунала серія вибухів.

Окрім столиці, окупанти знову тероризують мирні міста України. Через нові повітряні загрози в низці областей оголосили тривогу.

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