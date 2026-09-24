На Сумщині через ворожі удари постраждали 11 людей, серед них – підліток
Російські війська 23 вересня завдали ударів по Сумській громаді із застосуванням керованих авіабомб та далекобійної зброї. Внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали 11 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Через влучання КАБ травми отримали семеро чоловіків віком 37, 37, 39, 42, 51, 53 і 64 роки, а також 25-річна жінка.
Ще троє людей постраждали внаслідок обстрілу із застосуванням далекобійної зброї – травмовані 48-річна жінка, 17-річний хлопець та 69-річна жінка.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та інші профільні служби. Правоохоронці документували наслідки атак.
Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.