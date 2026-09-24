Мінус літак та понад 1500 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1540 російських загарбників, один літак, 15 бронемашин і 24 артсистеми. Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 523 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління БпЛА, склад "Рубікона" та позиції окупантів.
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