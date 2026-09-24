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24 вересня 2026, 07:58

Росіяни завдали 690 ударів по Запорізькій області: шестеро людей поранені

24 вересня 2026, 07:58
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 690 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак по Запорізькому району поранено шестеро людей.

Російські війська здійснили 28 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Володимирівці, Новорозівці, Вільнянці, Зеленому Гаю, Юліївці, Веселому Гаю, Листівці, Новоіванівці, Запорожцю, Софіївці, Оріхову, Верхній Терсі, Долинці, Єгорівці, Гіркому, Новоселівці, Червоному Яру, Микільському, Сонячному, Васильковому та Преображенці.

Ще 524 ударні безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя та населені пункти області.

Крім того, зафіксовано 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 124 артилерійські удари.

Унаслідок російських атак пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Загалом до правоохоронців та відповідних служб надійшло 51 повідомлення про пошкодження.

Нагадаємо, російські війська 23 вересня понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, підприємство, інфраструктура, автомобілі та приватні будинки.

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