31 травня 2026, 16:20

"Ваш родич потрапив у ДТП": у Рівному аферисти вкрали в людей мільйон

Фото з відкритих джерел
У Рівному троє місцевих жителів стали жертвами шахрайства. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Шахраї телефонували пенсіонерам та представлялись правоохоронцями, лікарями або навіть їхніми дітьми. Під час розмови говорили про те, що нібито родичі потерпілих потрапили в ДТП та терміново потребують грошей для лікування. Після цього пенсіонери передавали аферистам гроші через "кур'єрів". Заголом жертви аферистів втратили майже мільйон гривень.

Наразі трьом шахраям повідомили про підозри, один з них уже перебуває на лаві підсудних. Особа ще одного — встановлюється.

"Якщо вам зателефонували, що хтось із родичів потрапив у ДТП, знаходиться в поліції, лікарні тощо — негайно покладіть слухавку, сконтактуйте із тим, про кого йде мова", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

