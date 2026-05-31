"Ваш родич потрапив у ДТП": у Рівному аферисти вкрали в людей мільйон

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Шахраї телефонували пенсіонерам та представлялись правоохоронцями, лікарями або навіть їхніми дітьми. Під час розмови говорили про те, що нібито родичі потерпілих потрапили в ДТП та терміново потребують грошей для лікування. Після цього пенсіонери передавали аферистам гроші через "кур'єрів". Заголом жертви аферистів втратили майже мільйон гривень.

Наразі трьом шахраям повідомили про підозри, один з них уже перебуває на лаві підсудних. Особа ще одного — встановлюється.

"Якщо вам зателефонували, що хтось із родичів потрапив у ДТП, знаходиться в поліції, лікарні тощо — негайно покладіть слухавку, сконтактуйте із тим, про кого йде мова", - закликають правоохоронці.

