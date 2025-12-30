14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 14:35

На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів

30 грудня 2025, 14:35
фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)
У Чернігівській області оголосили обовʼязкову евакуацію населення із 14 прикордонних сіл. Її мають завершити протягом 30 днів

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади", – йдеться у повідомленні.

За його словами, жителі прикордонних населених пунктів щодня страждають від обстрілів. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

"Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові… Евакуацію маємо завершити за 30 днів", – додав Чаус.

Як повідомлялось, на Чернігівщині внаслідок падіння російського БпЛА загорілася ферма. У результаті інциденту загинуло п'ять голів великої рогатої худоби, а також було пошкоджено сільськогосподарську техніку.

29 грудня 2025
07 серпня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
