На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів

фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

У Чернігівській області оголосили обовʼязкову евакуацію населення із 14 прикордонних сіл. Її мають завершити протягом 30 днів

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади", – йдеться у повідомленні.

За його словами, жителі прикордонних населених пунктів щодня страждають від обстрілів. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

"Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові… Евакуацію маємо завершити за 30 днів", – додав Чаус.

