Поліція знешкодила бойову частину ворожої ракети, знайдену на території приватного домоволодіння. Небезпечний предмет виявили на подвір’ї, де він міг становити загрозу для мешканців.

Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглянули знахідку та, дотримуючись усіх правил безпеки, вилучили її для подальшого знищення. Під час операції жителі прилеглих будинків не постраждали, повідомляють у поліції.

Правоохоронці нагадують, що виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів – від снарядів та мін до частин безпілотників або ракет – потребує негайного повідомлення компетентних органів. Звертатися слід за телефоном 102, до військових, ДСНС або органів місцевої влади.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не намагатися самостійно переміщувати підозрілі предмети.

