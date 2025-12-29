18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 20:20

На подвір’ї приватного будинку Чернігівщини знайшли бойову частину ракети

29 грудня 2025, 20:20
Фото: Національна поліція України
Вибухотехніки вилучили небезпечну бойову частину ракети з подвір’я приватного будинку

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція знешкодила бойову частину ворожої ракети, знайдену на території приватного домоволодіння. Небезпечний предмет виявили на подвір’ї, де він міг становити загрозу для мешканців.

На подвір’ї знайшли небезпечну бойову частину ракети

Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглянули знахідку та, дотримуючись усіх правил безпеки, вилучили її для подальшого знищення. Під час операції жителі прилеглих будинків не постраждали, повідомляють у поліції.

Правоохоронці нагадують, що виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів – від снарядів та мін до частин безпілотників або ракет – потребує негайного повідомлення компетентних органів. Звертатися слід за телефоном 102, до військових, ДСНС або органів місцевої влади.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили її для знищення

Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не намагатися самостійно переміщувати підозрілі предмети.

Раніше повідомлялося, внаслідок ударів по житлових будинках на Харківщині постраждали троє цивільних – зокрема, російський дрон атакував 50-річного чоловіка, який просто йшов пішки поблизу села Нова Козача, та 66-річну жінку у Чугуєві.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
07 серпня 2025
