У Києві судитимуть чоловіка за крадіжку пилососа з приватного будинку на Троєщині

Фото: поліція

До суду направили обвинувальний акт проти чоловіка, який проник до чужого приватного будинку на Троєщині, а після скоєного втік на Буковину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин був скоєний на початку грудня. Житель Троєщини звернувся до поліції із заявою про крадіжку робота-пилососа та готівки з його будинку.

Поліцейські встановили, що зловмисник проник до будинку, віджавши раму вікна. Згодом його затримали.

Фігурант – неодноразово судимий за майнові злочини 37-річний уродженець Запорізької області. Після скоєння злочину чоловік поїхав на Буковину. Правоохоронці вилучили вкрадений ним робот-пилосос в ломбарді у Чернівцях.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Досудове розслідування завершено, слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Чоловіку загрожує до 8 років увʼязнення.

