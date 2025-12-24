Фото: pixabay

Суд оголосив вирок чоловікові, який у Рівному у 2023 році зґвалтував 13-річну дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що спочатку зловмисник та потерпіла спілкувалися через месенджер. Чоловік надсилав дівчинці текстові повідомлення сексуального характеру, а також демонстрував свої статеві органи під час відеодзвінків. Пізніше чоловік приїхав до Рівного і запросив дівчину на зустріч. В орендованій квартирі він її зґвалтував.

Коли дитина не повернулася додому ввечері, батьки звернулися до правоохоронців, які затримали кривдника у квартирі з дівчинкою.

Під час слідства в телефоні чоловіка виявили файли з дитячою порнографією.

Наразі суд оголосив зловмиснику вирок – довічне позбавлення волі.

