Мінус 800 окупантів та 34 артсистеми – у Генштабі назвали втрати РФ за добу
За минулу добу російська армія втратила в Україні 800 військових і десятки одиниць різної техніки. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 137 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі на Донеччині.
