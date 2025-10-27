Фото: Фото: Оперативне командування "Південь"/Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила в Україні 800 військових і десятки одиниць різної техніки. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 137 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі на Донеччині.