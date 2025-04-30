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В среду, 30 апреля, в магазине города Городня Черниговского района произошел взрыв. Вероятно, это была ручная граната.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб и двое получили травмы.

На место происшествия прибыли патрульные, следователи, взрывотехники и спасатели.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

Напомним, 28 апреля в Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских . От полученных травм 21-летний сержант полиции погиб, других госпитализировали.