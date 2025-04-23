На Черниговщине легковушка врезалась в дерево: пострадала водительница и двое маленьких детей
ДТП произошло утром 23 апреля на автодороге Холмы-Хлопьяники в Корюковском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водительница авто Opel не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в дерево.
В результате аварии 28-летняя водительница и двое детей 5 лет и 4 месяца получили травмы и были госпитализированы.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.
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