фото: полиция

ДТП произошло утром 23 апреля на автодороге Холмы-Хлопьяники в Корюковском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Opel не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в дерево.

В результате аварии 28-летняя водительница и двое детей 5 лет и 4 месяца получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.