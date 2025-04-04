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04 квітня 2025, 16:09

На Чернігівщині російський дрон атакував вантажівку: поранений водій

04 квітня 2025, 16:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Чернігівській області окупанти з дрона поцілили по вантажівці працівника сільгосппідприємства. Водія із травмами госпіталізували

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 4 квітня у прикордонному селі Новгород-Сіверського району росіяни атакували вантажівку, якою керував 53-річний працівник сільгосппідприємства.

За даними поліції, чоловік приїхав у село проводити сільгоспроботи на полі – привіз речовини, щоб підживити рослини. Росіяни скинули вибухівку прямо на його вантажівку.

Внаслідок удару водій зазнав поранень, його госпіталізували.

За фактом порушення законів і звичаїв війни поліцейські відкрили провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, на Херсонщині ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж. На щастя, ніхто не постраждав.

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