На Чернігівщині російський дрон атакував вантажівку: поранений водій
У Чернігівській області окупанти з дрона поцілили по вантажівці працівника сільгосппідприємства. Водія із травмами госпіталізували
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що 4 квітня у прикордонному селі Новгород-Сіверського району росіяни атакували вантажівку, якою керував 53-річний працівник сільгосппідприємства.
За даними поліції, чоловік приїхав у село проводити сільгоспроботи на полі – привіз речовини, щоб підживити рослини. Росіяни скинули вибухівку прямо на його вантажівку.
Внаслідок удару водій зазнав поранень, його госпіталізували.
За фактом порушення законів і звичаїв війни поліцейські відкрили провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Нагадаємо, на Херсонщині ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж. На щастя, ніхто не постраждав.