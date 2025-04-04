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В Черниговской области оккупанты из дрона попали по грузовику работника сельхозпредприятия. Водителя с травмами госпитализировали

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 4 апреля в приграничной деревне Новгород-Северского района россияне атаковали грузовик, которым управлял 53-летний работник сельхозпредприятия.

По данным полиции, мужчина приехал в деревню проводить сельхозпроботы на поле – привез вещества, чтобы подкормить растения. Россияне сбросили взрывчатку прямо на его грузовик.

В результате удара водитель получил ранения, его госпитализировали.

По факту нарушения законов и обычаев войны полицейские открыли производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, в Херсонской области вражеские дроны атаковали эвакуационный экипаж. К счастью, никто не пострадал.