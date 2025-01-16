На Черниговщине оккупанты ударили по агрофирме: есть разрушения
Вчера вечером, 15 января, вражеские беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Прилукском районе. На ферме зафиксированы разрушения и значительные повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.
В результате вражеских попаданий на территории агрофирмы в Прилуцком районе разрушено административное здание предприятия, существенно поврежден ангар с сельхозтехникой. Также изуродовано хранилище, заполненное более чем двумя тысячами тонн зерна.
"Работники предприятия чудом не пострадали", – говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательства очередного военного преступления российских окупантов.
Напомним, ночью 16 января Полтавщину атаковали российские БпЛА. ПВО отработалп по вражеским целям. Повреждена энергетическая инфраструктура.