На Черниговщине оккупанты ударили по агрофирме: есть разрушения

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Вчера вечером, 15 января, вражеские беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Прилукском районе. На ферме зафиксированы разрушения и значительные повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.

В результате вражеских попаданий на территории агрофирмы в Прилуцком районе разрушено административное здание предприятия, существенно поврежден ангар с сельхозтехникой. Также изуродовано хранилище, заполненное более чем двумя тысячами тонн зерна.

"Работники предприятия чудом не пострадали", – говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательства очередного военного преступления российских окупантов.

Напомним, ночью 16 января Полтавщину атаковали российские БпЛА. ПВО отработалп по вражеским целям. Повреждена энергетическая инфраструктура.