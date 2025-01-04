фото: ДСНС

У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці ворожого удару 3 січня

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує RegioNews.

За його словами, семеро людей поранені: двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, пʼятеро на амбулаторному. Одна людина загинула.

Внаслідок російського удару пошкоджені 28 будинків, з них два – зруйновані. Постачання світла та газу в районі руйнувань відновлено.

Міські служби та волонтерські організації продовжують надання допомоги всім постраждалим.

Нагадаємо, ввечері 3 січня росіяни завдали груповий ракетний удар по Чернігову – поцілили по житловій забудові на околиці міста.