На Хмельниччині працівниця банку привласнила понад 1,2 млн грн з рахунків клієнтів

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Правоохоронці оголосили підозру вже колишній працівниці одного з банків міста Славута на Хмельниччині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Користуючись довірою клієнтів, фігурантка дізнавалась їхні пін-коди, паролі, логіни та коди доступу до онлайн-банкінгу.

Маючи повний доступ до чужих рахунків, жінка розпоряджалась коштами на власний розсуд – знімала готівку в банкоматах, перераховувала кошти на рахунки третіх осіб та здійснювала покупки.

Загальна сума завданих клієнтам банку збитків склала понад 1,2 мільйона гривень.

Суд обрав фігурантці міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі турагентка привласнила 1,5 млн гривень своїх клієнтів.