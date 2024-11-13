фото: ДСНС

В середу, 13 листопада, російські окупанти вдарили дроном по прикордонній громаді Чернігівської області

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує RegioNews.

"Під прицілом – цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки з дрона зайнявся нежитловий будинок. На щастя, без жертв. Дякую нашим вогнеборцям, які оперативно загасили пожежу", – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, вдень 13 листопада російські військові вдарили по Краматорську на Донеччині. Поцілили по школі.