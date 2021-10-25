Чернігівську область можуть у вівторок відправити до червоної зони - ОДА

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Чернігівська область за всіма показниками відповідає "червоній" зоні адаптивного карантину, тому у вівторок Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може у вівторок ухвалити рішення про жорсткий карантин у регіоні

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар "Суспільному" заступника голова Чернігівської ОДА Жанни Шерстюк.

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків - область "червона", - заявила вона.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, в регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення.

"Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити", - додала Шерстюк.

Нагадаємо, що Рівненська та Миколаївська області з 26 жовтня переходять до "червоної" зони карантину. Жорсткий карантин найближчим часом очікують у Львові і Києві