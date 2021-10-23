Рівненщина та Миколаївщина з 26 жовтня переходять у "червону" зону карантину

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Рівненська та Миколаївська області з 26 жовтня переходять до "червоної" зони карантину

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм, пише RegioNews.

Рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей", - написав він.

Також ухвалено рішення застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

З 26 жовтня на Рівненщині та Миколаївщині буде заборонено:

роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів і театрів, ринків;

відвідування фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

очну роботу закладів освіти, де не вакциновано 100% персоналу;

поїздки автобусами, потягами та літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на межі "червоної" зони карантину перебувають п'ять областей.