Черниговскую область могут во вторник отправить в красную зону - ОГА

из открытых источников

Черниговская область по всем показателям соответствует "красной" зоне адаптивного карантина, поэтому во вторник Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может во вторник принять решение о жесткий карантин в регионе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "Суспільному" заместителя председатель Черниговской ОГА Жанны Шерстюк.

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в "красную" зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев - область "красная", - заявила она.

По словам заместителя председателя Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения по работе транспорта и межрегиональные перевозки.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

Напомним, что Ровенская и Николаевская области с 26 октября переходят в "красную" зону карантина. Жесткий карантин в ближайшее время ожидают во Львове и Киеве