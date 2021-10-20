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20 жовтня 2021, 20:46 22

В окремих населених пунктах чотирьох областей можуть посилити карантин

20 жовтня 2021, 20:46 22
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з відкритих джерел
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В територіальних громадах чотирьох областей, в яких фіксуються спалахи захворюваності на COVID-19 рекомендовано посилити карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Які саме обмеження рекомендуєтсья запровадити у рішенні не вказується.

Нагадаємо, що наразі п’ять областей перебувають у червоній зоні карантину. З 23 жовтня до цього переліку буде долучено і Сумську область

карантин червона зона община COVID-19

 
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