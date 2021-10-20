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20 октября 2021, 20:46 23

В отдельных населенных пунктах четырех областей могут усилить карантин

20 октября 2021, 20:46 23
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из открытых источников
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В территориальных общинах четырех областей, в которых фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 рекомендовано усилить карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - отмечается в сообщении.

Какие именно ограничения рекомендуется ввести в решении не указывается.

Напомним, что сейчас пять областей находятся в красной зоне карантина. С 23 октября в этот перечень будет добавлена и Сумская область

карантин красная зона община COVID-19

 
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