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29 сентября 2021, 15:41 37

В Чернигове подорожает проезд в общественном транспорте

29 сентября 2021, 15:41 37
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Фото из открытых источников
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В общественном транспорте Чернигова уже с октября повысится стоимость проезда

Такое решение согласовал исполком городского совета, пишет RegioNews со ссылкой на сайт городского совета.

Одна поездка в троллейбусах и автобусах города будет стоить 8 гривен. В то же время 6 гривен будет стоить проезд в троллейбусах Чернигова при расчете электронным билетом.

4 гривны составит стоимость проезда для учеников Чернигова, при наличии ученического билета, на период с 1 сентября до 21 июня. 3 гривны будет стоить проезд для черниговских школьников, при наличии ученического билета, и использовании электронного билета.

Напомним, что в Одессе с 15 сентября стоимость проезда в маршрутках выросла до 10 гривен.

Украина транспорт деньги Чернигов проезд

 
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