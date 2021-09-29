В Чернигове подорожает проезд в общественном транспорте

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В общественном транспорте Чернигова уже с октября повысится стоимость проезда

Такое решение согласовал исполком городского совета, пишет RegioNews со ссылкой на сайт городского совета.

Одна поездка в троллейбусах и автобусах города будет стоить 8 гривен. В то же время 6 гривен будет стоить проезд в троллейбусах Чернигова при расчете электронным билетом.

4 гривны составит стоимость проезда для учеников Чернигова, при наличии ученического билета, на период с 1 сентября до 21 июня. 3 гривны будет стоить проезд для черниговских школьников, при наличии ученического билета, и использовании электронного билета.

Напомним, что в Одессе с 15 сентября стоимость проезда в маршрутках выросла до 10 гривен.