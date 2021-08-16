На Чернігівщині в туристичному комплексі на озері загинули двоє чоловіків

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В озері на Чернігівщині від розрядів струму потонули двоє співробітників однієї з чернігівських IT-компаній

Як передає RegioNews, про деталі події "Суспільному" розповів очевидець події.

Відзначається, що інцидент стався в туристично-готельному комплексі "Берч", що біля населеного пункту Крюківка Чернігівської області.

"Я знаходився в семи-восьми метрах і бачив все. Ми з колегою плавали на сапах. І звернув увагу, що вздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, ніби конвульсивний, і рухи його тіла були схожі, як вдарило струмом, але я цього спочатку не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно з води", - розповів очевидець Євген.

За його словами, ніякої боротьби, спроб виплисти у потонулого не було. Після події, до потерпілого кинувся його колега. "Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був вражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно", - додав він.

Після того, що сталося, до водойми підійшов співробітник комплексу, одягнений у форму охоронця: "він сів на сап і почав веслом діставати тіло. Але він говорив, що б'є струмом. І не дозволяв підходити до води", - уточнив чоловік.

Повідомляється, що відпочиваючі самі витягли двох потонулих чоловіків. Медики реанімували обох постраждалих близько години, але безрезультатно - смерть констатували на місці.

За словами прессекретаря поліції області Юлії Ковтун, наразі відкрили провадження за статтею 199 КК "Вбивство з необережності".

Раніше повідомлялося, що в Одеській області потонув чотирирічний хлопчик.