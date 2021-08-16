На Черниговщине в туристическом комплексе на озере погибли двое мужчин

Фото: из открытых источников

В озере на Черниговщине от разрядов тока утонули двое сотрудников одной из черниговских IT-компаний

Как передает RegioNews, о деталях происшествия "Суспильному" рассказал очевидец события.

Отмечается, что инцидент произошел в туристическо-гостиничном комплексе "Берч", что у населенного пункта Крюковка Черниговской области.

"Я находился в семи-восьми метрах и видел все. Мы с коллегой плавали на сапах. И обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он издал характерный крик, будто конвульсивный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно из воды", - рассказал очевидец Евгений.

По его словам, никакой борьбы, попыток выплыть у утонувшего не было. После происшествия, к потерпевшему бросился его коллега. "Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно", - добавил он.

После случившегося, к водоему подошел сотрудник комплекса, одетый в форму охранника: "Он сел на сап и начал веслом доставать тело. Но он говорил, что бьет током. И не позволял подходить к воде", - уточнил мужчина.

Сообщается, что отдыхающие сами вытащили двоих утонувших мужчин. Медики реанимировали обоих пострадавших около часа, но безрезультатно - смерть констатировали на месте.

По словам пресс-секретаря полиции области Юлии Ковтун, пока открыли производство по статье 199 УК "Убийство по неосторожности".

Ранее сообщалось, что в Одесской области утонул четырехлетний мальчик.