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17 січня 2021, 15:45 33

Повторні вибори: у ЦВК розповіли, у яких містах найвища явка виборців станом на 13:00

17 січня 2021, 15:45 33
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У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців
У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 13:00 годину дня 17 січня, найбільшу кількість голосів на повторних виборах міських голів віддали у Новгород-Сіверському (Чернігівська область) - там явка склала понад 25,4% голосів виборців. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Зазначається, що найнижча явка у Борисполі, що на Київщині.

Станом на 13.00 явка у цих містах: Бровари - 20,30%, Бориспіль - 13,05%, Новгород-Сіверський - 25,4%" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

вибори голосування ЦВК Кандидат ТВК явка
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