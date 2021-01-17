Повторні вибори: у ЦВК розповіли, у яких містах найвища явка виборців станом на 13:00
У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців
У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців
Станом на 13:00 годину дня 17 січня, найбільшу кількість голосів на повторних виборах міських голів віддали у Новгород-Сіверському (Чернігівська область) - там явка склала понад 25,4% голосів виборців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.
Зазначається, що найнижча явка у Борисполі, що на Київщині.
Станом на 13.00 явка у цих містах: Бровари - 20,30%, Бориспіль - 13,05%, Новгород-Сіверський - 25,4%" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду