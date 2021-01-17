Повторні вибори: у ЦВК розповіли, у яких містах найвища явка виборців станом на 13:00

У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців

У Новгород-Сіверському вже проголосували понад чверть виборців

Фото: з відкритих джерел

Станом на 13:00 годину дня 17 січня, найбільшу кількість голосів на повторних виборах міських голів віддали у Новгород-Сіверському (Чернігівська область) - там явка склала понад 25,4% голосів виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Зазначається, що найнижча явка у Борисполі, що на Київщині.

Станом на 13.00 явка у цих містах: Бровари - 20,30%, Бориспіль - 13,05%, Новгород-Сіверський - 25,4%" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.