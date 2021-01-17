Повторные выборы: в ЦИК рассказали, в каких городах самая высокая явка избирателей по состоянию на 13:00
В Новгород-Северском уже проголосовали более четверти избирателей
В Новгород-Северском уже проголосовали более четверти избирателей
По состоянию на 13:00 час дня 17 января, наибольшее количество голосов на повторных выборах городских голов отдали в Новгород-Северском (Черниговская область) - там явка составила более 25,4% голосов избирателей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.
Отмечается, что самая низкая явка в Борисполе Киевской области.
По состоянию на 13.00 явка в этих городах: Бровары - 20,30%, Борисполь - 13,05%, Новгород-Северский - 25,4%", - говорится в сообщении.
Напомним, в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских председателей. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет