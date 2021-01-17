Повторные выборы: в ЦИК рассказали, в каких городах самая высокая явка избирателей по состоянию на 13:00

В Новгород-Северском уже проголосовали более четверти избирателей

В Новгород-Северском уже проголосовали более четверти избирателей

Фото: из открытых источников

По состоянию на 13:00 час дня 17 января, наибольшее количество голосов на повторных выборах городских голов отдали в Новгород-Северском (Черниговская область) - там явка составила более 25,4% голосов избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК. Отмечается, что самая низкая явка в Борисполе Киевской области. По состоянию на 13.00 явка в этих городах: Бровары - 20,30%, Борисполь - 13,05%, Новгород-Северский - 25,4%", - говорится в сообщении. Напомним, в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских председателей. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

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