У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух, загинув військовий

Вибух стався через халатність

Вибух стався через халатність

Фото: facebook.com/desnaukr

В одному з гуртожитків навчального центру "Десна", який знаходиться в Чернігівській області, стався вибух. В результаті вибуху загинув один військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу центру в Facebook.

Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців і цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

В даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи і слідча група Національної поліції", - заявили в прес-службі.

У навчальному центрі додали, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату, через що четверо людей постраждали.