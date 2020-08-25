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25 серпня 2020, 08:44 5

У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух, загинув військовий

25 серпня 2020, 08:44 5
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Вибух стався через халатність
Вибух стався через халатність
Фото: facebook.com/desnaukr
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В одному з гуртожитків навчального центру "Десна", який знаходиться в Чернігівській області, стався вибух. В результаті вибуху загинув один військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу центру в Facebook.

Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців і цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

В даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи і слідча група Національної поліції", - заявили в прес-службі.

У навчальному центрі додали, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату, через що четверо людей постраждали.

вибух військові Чернігівська область безпека халатність
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