У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух, загинув військовий
В одному з гуртожитків навчального центру "Десна", який знаходиться в Чернігівській області, стався вибух. В результаті вибуху загинув один військовослужбовець.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу центру в Facebook.
Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців і цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.
В даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи і слідча група Національної поліції", - заявили в прес-службі.
У навчальному центрі додали, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату, через що четверо людей постраждали.