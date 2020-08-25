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25 августа 2020, 08:44 2

В общежитии учебного центра "Десна" произошел взрыв, погиб военный

25 августа 2020, 08:44 2
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Взрыв произошел из-за халатности
Взрыв произошел из-за халатности
Фото: facebook.com/desnaukr
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В одном из общежитий учебного центра "Десна", который находится в Черниговской области, произошел взрыв. В результате взрыва погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу центра в Facebook.

От взрыва пострадали еще двое военнослужащих и гражданская девушка, которая была в гостях. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командования Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции", - заявили в пресс-службе.

В учебном центре добавили, что взрыв произошел из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина взорвал гранату, из-за чего четверо человек пострадали.

взрыв военные Черниговская область безопасность халатность
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