В общежитии учебного центра "Десна" произошел взрыв, погиб военный
В одном из общежитий учебного центра "Десна", который находится в Черниговской области, произошел взрыв. В результате взрыва погиб один военнослужащий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу центра в Facebook.
От взрыва пострадали еще двое военнослужащих и гражданская девушка, которая была в гостях. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командования Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции", - заявили в пресс-службе.
В учебном центре добавили, что взрыв произошел из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина взорвал гранату, из-за чего четверо человек пострадали.