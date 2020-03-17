У Чернігові не відбудеться сесія міськради

У зв’язку з карантином, який запровадили, аби вберегтися від коронавірусної інфекції, 26 березня сесія Чернігівської міськради не відбудеться

Фото: Чернігівська міськрада

У зв’язку з карантином, який запровадили, аби вберегтися від коронавірусної інфекції, 26 березня сесія Чернігівської міськради не відбудеться

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Панорама”.

Розпорядження скасування п’ятдесят третьої сесії Чернігівської міської ради сьомого скликання підписав міський голова Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, що 3 березня, стало відомо про перший офіційно зареєстрований випадок захворювання на коронавірусну інфекцію на території України – його виявили у чоловіка з Чернівецької області.

Як інформували RegioNews раніше, на Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3.