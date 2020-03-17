В Чернигове не состоится сессия горсовета

В связи с карантином, который ввели, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции, 26 марта сессия Черниговского горсовета не состоится

Фото: Черниговский горсовет

В связи с карантином, который ввели, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции, 26 марта сессия Черниговского горсовета не состоится

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Панорама”. Распоряжение отмены пятьдесят третьей сессии Черниговского городского совета седьмого созыва подписал городской председатель Владислав Атрошенко. Напомним, что 3 марта, стало известно о первом официально зарегистрированном случае заболевания коронавирусной инфекцией на территории Украины – его обнаружили у мужчины из Черновицкой области. Как информировали RegioNews ранее, на Черниговщине госпитализировали гастарбайтера, что вернулся из России с температурой 39,3.

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