Фото: ОВА

В ніч на 17 листопада російські війська атакували Смілу Черкаської області вісьмома ракетами

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

Під ударами опинилася промислова інфраструктура міста. Також пошкоджено заклад професійної освіти, у розташованих поруч житлових будинках вибито вікна.

Внаслідок двох хвиль обстрілу постраждали шестеро людей. Усіх госпіталізували – їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють відповідні служби, триває обстеження території.

Крім того, в Уманському районі через попередню російську атаку на енергетику тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.