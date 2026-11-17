Фото: ОВА

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Смелу Черкасской области восемью ракетами

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Под ударами оказалась промышленная инфраструктура города. Также повреждено заведение профессионального образования, в расположенных рядом жилых домах выбиты окна.

В результате двух волн обстрела пострадали шесть человек. Всех госпитализировали – состояние их оценивают как средней тяжести.

На местах ударов работают соответствующие службы, продолжается обследование территории.

Кроме того, в Уманском районе из-за предыдущей российской атаки на энергетику временно не действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.