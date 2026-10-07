Ліцензія на сидр, а виробляли горілку: в Умані викрили підпільний цех

Фото: поліція Черкаської області

В Умані Черкаської області правоохоронці викрили підпільне виробництво горілки. З нелегального обігу вилучили 676 пляшок готової продукції та понад 11,6 тонни продукції для розливу і спирту

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань у Черкаській області Нацполіції, приватне підприємство мало ліцензію на виробництво сидру, однак фактично налагодило виготовлення спирту та горілки.

Для цього на підприємстві облаштували відповідне виробництво та придбали технологічне обладнання — дистиляційні апарати, бродильні чани, лінії для розливу, фільтраційні системи та етикетировочну машину.

Готову продукцію продавали без марок акцизного податку. За даними правоохоронців, її реалізовували клієнтам, які надалі збували алкоголь кінцевим споживачам.

Горілку розливали у пляшки об'ємом 750 мл або в тару іншого літражу. Вартість становила близько 250 гривень за пляшку або літр.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 676 пляшок горілки, а також понад 11,6 тонни продукції, призначеної для розливу, та спирту.

На підставі зібраних доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру двом фігурантам.

Нагадаємо, що детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату.