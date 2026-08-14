На Тернопільщині школярки влаштували веселощі під російську музику біля Алеї Героїв

Фото: поліція Тернопільської області

На Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ

Про це повідомили в поліції Тернопільської області, передає RegioNews .

Відеоролик з’явився у соціальних мережах і викликав значний суспільний резонанс. Особливо гостро на інцидент відреагували родичі загиблих військовослужбовців, а також близькі захисників, які нині перебувають на фронті.

Працівники сектору поліцейської діяльності Монастириськ встановили всіх учасниць відео та їхніх батьків. Ними виявилися:

учениця 11 класу з Тернополя, яка приїхала до бабусі;

дві місцеві мешканки, учениці 9-го та 10-го класів.

Поліцейські разом із представниками служби у справах дітей Монастириської територіальної громади провели з дівчатами та їхніми батьками профілактичні бесіди.

Правоохоронці наголосили на неприпустимості подібної поведінки, особливо у місці, пов’язаному з пам’яттю про загиблих захисників України.

Щодо двох молодших учасниць події поліцейські склали адміністративні матеріали стосовно їхніх батьків за ч. 1 ст. 184 КУпАП — невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Старша з дівчат, якій уже виповнилося 16 років, відповідатиме самостійно. На неї склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

У поліції також повідомили, що родичі загиблих військових звернулися до дівчат із вимогою публічно перепросити за свій вчинок.

Нагадаємо, що правоохоронці Рівненської області притягнули до адмінвідповідальності жителів Вараша, які танцювали поблизу Алеї загиблих Героїв.