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26 червня 2026, 22:48

Масштабна аварія в Черкасах: через зіткнення легковиків постраждали двоє дітей

26 червня 2026, 22:48
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів та маршрутного автобуса, унаслідок якої постраждали дві 10-річні дівчинки

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNew.

Аварія сталася близько 17:30 на регульованому перехресті бульвару Шевченка та вулиці Байди Вишневецького.

За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E350, виконуючи поворот ліворуч на дозволений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі автомобілю Cadillac Escalade під керуванням 45-річного чоловіка. Унаслідок цього сталося зіткнення.

Від удару позашляховик виїхав за межі проїзної частини та збив двох 10-річних дівчаток. Водночас Mercedes-Benz змінив траєкторію руху та зіткнувся з маршрутним автобусом, за кермом якого перебував 53-річний водій.

Обох дітей із травмами доставили до лікарні. Одну дівчинку госпіталізували, іншу після огляду медиків батьки забрали додому. Водії всіх трьох транспортних засобів не постраждали.

За фактом аварії слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького 26 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та маршрутного автобуса.

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