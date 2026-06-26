На Харківщині п’яний водій на "Жигулях" в’їхав у житловий будинок

Фото: поліція Харківської області

25 червня на вулиці Молодіжній у місті Берестин, надійшло до поліції через службу “102”. На місці події правоохоронці встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та задокументували правопорушення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, що 62-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час руху заднім ходом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з житловим будинком. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено домоволодіння.

Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, який підтвердив наявність 2,35 проміле алкоголю в організмі.

За вчинені правопорушення правоохоронці склали відносно водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила відповідні документи) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду)КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.