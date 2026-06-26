11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 16:59

На Харківщині п’яний водій на "Жигулях" в’їхав у житловий будинок

26 червня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

25 червня на вулиці Молодіжній у місті Берестин, надійшло до поліції через службу “102”. На місці події правоохоронці встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та задокументували правопорушення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, що 62-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час руху заднім ходом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з житловим будинком. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено домоволодіння.

Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, який підтвердив наявність 2,35 проміле алкоголю в організмі.

За вчинені правопорушення правоохоронці склали відносно водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила відповідні документи) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду)КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Харківська область водій
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Термін держдопомоги спливає: кому з українців треба встигнути пройти медичне обстеження
26 червня 2026, 17:55
Україна повернула з полону 160 оборонців, зокрема 115 героїв Маріуполя
26 червня 2026, 17:41
Трагедія під час шикування: справу комбата, чиє рішення призвело до загибелі 19 людей, скеровано до суду
26 червня 2026, 17:27
У Києві чоловік звернувся до лікарні, а його відправили додому: через два дні він помер
26 червня 2026, 17:15
У Києві судитимуть групу осіб, що організувала масштабну схему для ухилянтів
26 червня 2026, 16:45
Від чернівецького call-центру до підпалів у Берліні: викрито транснаціональну злочинну групу
26 червня 2026, 16:35
"Відмазував" від служби за валюту: на Харківщині викрили корупційну схему у військовому госпіталі
26 червня 2026, 15:59
Прикордонники показали, як контролюють повітряний простір
26 червня 2026, 15:50
Херсон під ударом авіації: ворог поцілив у комунальний об’єкт, горять авто та будівлі
26 червня 2026, 15:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »