19 травня 2026, 11:48

Ранковий авіаудар РФ по Краматорську: щонайменше 6 поранених

Фото: Національна поліція
Вранці 19 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки щонайменше шестеро людей отримали поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 05:40 росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Під удар потрапили житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Серед постраждалих – троє чоловіків і троє жінок віком від 43 до 71 року. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Поліцейські-парамедики надали постраждалим першу допомогу та евакуювали їх до лікарні.

Наразі на місцях влучань працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які документують наслідки російського обстрілу. Обстеження території триває.

Нагадаємо, 18 травня російські окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Краматорська Загинула жінка 1943 року народження, ще двоє людей поранені.

Як відомо, в ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

