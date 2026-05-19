Ранковий авіаудар РФ по Краматорську: щонайменше 6 поранених

Вранці 19 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки щонайменше шестеро людей отримали поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 05:40 росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Під удар потрапили житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Серед постраждалих – троє чоловіків і троє жінок віком від 43 до 71 року. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Поліцейські-парамедики надали постраждалим першу допомогу та евакуювали їх до лікарні.

Наразі на місцях влучань працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які документують наслідки російського обстрілу. Обстеження території триває.

Нагадаємо, 18 травня російські окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Краматорська Загинула жінка 1943 року народження, ще двоє людей поранені.

Як відомо, в ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.