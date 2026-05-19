19 травня 2026, 12:23

На Закарпатті уролог за $400 продав "камінь у нирках" для відстрочки

Фото: Прокуратура України
На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру лікарю-урологу районної лікарні, якого підозрюють у продажі фіктивних діагнозів для отримання відстрочки від мобілізації

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, медик вимагав гроші з військовозобов'язаних за оформлення медичних документів про нібито наявність сечокам'яної хвороби.

Щоб підтвердити фальшивий діагноз, лікар передав чоловіку справжній камінь, який раніше видалили з організму іншої пацієнтки – жінки з важким онкологічним захворюванням. Надалі цей біоматеріал мали використати під час обстеження як доказ хвороби військовозобов’язаного.

Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря в службовому кабінеті лікаря. Спочатку він отримав 100 доларів авансу, а згодом – ще 300 доларів за "камінь" та остаточне оформлення медичних документів.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Берегівський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави близько 266 тисяч гривень.

Наразі слідство перевіряє можливу причетність медика до інших подібних схем.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили лікарів, які за гроші допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Медики оформлювали фіктивні діагнози та документи про проходження стаціонарного лікування. Вартість такої "медичної послуги" становила від 10 до 15 тисяч доларів США.

Читайте також: Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
