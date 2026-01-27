На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського

Ілюстративне фото

На Львівщині суд розглянув справу військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини та під час перевірки документів у стані сп’яніння вдарив поліцейського. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 9 червня 2025 року у селі Нижнє Синьовидне Стрийського району Львівської області. Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Як згодом з'ясувалось, це військовий, який самовільно залишив службу. Він був п'яним та поводився агресивно. В ході конфлікту він умисно вдарив головою в обличчя інспектора поліції, який виконував службові обов’язки.

На суді чоловік свою провину визнав. Суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі, однак застосував положення статті 75 КК України і звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, у грудні під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.