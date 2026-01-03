09:17  03 січня
03 січня 2026, 16:28

Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція

03 січня 2026, 16:28
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці та екстрені служби продовжують роботу на місці ракетного обстрілу, який російські війська здійснили вдень на території Золотоніського району Черкаської області

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Удар спричинив пошкодження цивільної інфраструктури, а також призвів до травмування місцевих мешканців. Обстановка в районі події залишається контрольованою, однак фахівці ретельно обстежують територію.

За інформацією на цей момент, по медичну допомогу звернулися п'ятеро людей. Двоє постраждалих були госпіталізовані для надання необхідного лікування, інші отримали допомогу амбулаторно. Лікарі оцінюють стан травмованих та за потреби продовжують медичний супровід.

Попередні дані свідчать, що внаслідок дії вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено житлові будинки, а також об'єкти приватного бізнесу. Масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти, які документують наслідки удару й збирають докази для подальших процесуальних дій.

Поліцейські допомагають мешканцям, забезпечують громадський порядок і розгортають мобільний пункт для прийому заяв та звернень громадян.

Раніше повідомлялося, у Харкові внаслідок ракетного удару по житлових кварталах загинула малолітня дитина, ще десятки людей отримали поранення. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

