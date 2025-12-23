Смерть 7-річного хлопчика під час операції: на Черкащині судитимуть медика

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, в листопаді минулого року під час проведення операції 7-річному хлопчику лікар, ймовірно, порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу для анестезії. На думку слідства, саме недбале ставлення професійних обов'язків стало причиною смерті дитини.

"У межах кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз, висновки яких, за даними слідства, підтверджують наявність порушень. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Під час досудового розслідування, за клопотанням прокурора, суд відсторонив медика від виконання професійних обов’язків", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 41-річна мешканка Костополя звинуватила сімейного лікаря у неналежному огляді її 3-річної доньки, яка 9 листопада скаржилася на болі в животі, а через три дні була госпіталізована до обласної лікарні. Після операції 12 листопада та повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.