18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 17:55

Смерть 7-річного хлопчика під час операції: на Черкащині судитимуть медика

23 грудня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Прокурори завершили розслідування щодо лікаря-анестезіолога. Він обвинувачується у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього пацієнта

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, в листопаді минулого року під час проведення операції 7-річному хлопчику лікар, ймовірно, порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу для анестезії. На думку слідства, саме недбале ставлення професійних обов'язків стало причиною смерті дитини.

"У межах кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз, висновки яких, за даними слідства, підтверджують наявність порушень. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Під час досудового розслідування, за клопотанням прокурора, суд відсторонив медика від виконання професійних обов’язків", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 41-річна мешканка Костополя звинуватила сімейного лікаря у неналежному огляді її 3-річної доньки, яка 9 листопада скаржилася на болі в животі, а через три дні була госпіталізована до обласної лікарні. Після операції 12 листопада та повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти прокуратура Черкаська область
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
23 грудня 2025, 07:50
Мати перестала його годувати: на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду
18 грудня 2025, 12:55
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У Києві повідомили про результати відновлення після ворожого удару по одному з районів міста
23 грудня 2025, 19:25
У Житомирі 24-річний чоловік прогулювався біля автовокзалу з гранатою в сумці
23 грудня 2025, 18:53
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
23 грудня 2025, 18:49
На Житомирщині чоловік вимагав майже півтора мільйона з підприємця, погрожуючи штрафами
23 грудня 2025, 18:45
Ворог атакував Нікопольщину та Криворіжжя: постраждала 86-річна жінка
23 грудня 2025, 18:44
В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду
23 грудня 2025, 18:39
На Київщині трьох осіб підозрюють у вбивстві чоловіка 11 пострілами на кладовищі
23 грудня 2025, 18:29
ЦВК розпочала підготовку до виборів
23 грудня 2025, 18:25
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю розправою і вимагав гроші
23 грудня 2025, 18:25
Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині
23 грудня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »