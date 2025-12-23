Смерть 7-летнего мальчика во время операции: в Черкасской области будут судить медика

Иллюстративное фото

Прокуроры завершили расследование в отношении врача-анестезиолога. Он обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть малолетнего пациента

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, в ноябре прошлого года во время проведения операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. По мнению следствия, самое небрежное отношение к профессиональным обязанностям стало причиной смерти ребенка.

"В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от исполнения профессиональных обязанностей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровенской области 41-летняя жительница Костополя обвинила семейного врача в ненадлежащем осмотре ее 3-летней дочери, которая 9 ноября жаловалась на боли в животе, а через три дня была госпитализирована в областную больницу. После операции 12 ноября и повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.