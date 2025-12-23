18:49  23 декабря
23 декабря 2025, 17:55

Смерть 7-летнего мальчика во время операции: в Черкасской области будут судить медика

23 декабря 2025, 17:55
Иллюстративное фото
Прокуроры завершили расследование в отношении врача-анестезиолога. Он обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть малолетнего пациента

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, в ноябре прошлого года во время проведения операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. По мнению следствия, самое небрежное отношение к профессиональным обязанностям стало причиной смерти ребенка.

"В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от исполнения профессиональных обязанностей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровенской области 41-летняя жительница Костополя обвинила семейного врача в ненадлежащем осмотре ее 3-летней дочери, которая 9 ноября жаловалась на боли в животе, а через три дня была госпитализирована в областную больницу. После операции 12 ноября и повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
