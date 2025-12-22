Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину

Ілюстративне фото

На Черкащині розглянули справу жінки, яка вдарила свого малолітнього сина. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось в листопаді в місті Звенигородка. Жінка розізлилась, що син без її дозволу пішов гратися. Тоді вона вдарила дитину долонею по обличчю. Внаслідок цього у хлопчика зафіксували синець в районі правого ока.

Суд наголосив, що домашнє насильство є соціально небезпечним явищем. Жінку визнали винною. Їй призначили покарання у вигляді 100 годин громадських робіт. Також вона буде повинна пройти програму для кривдників.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Виявилось, що матір не звернулась до лікарів, хоч і знала, що її син потребує допомоги. Крім того, кілька місяців дитину не годували.