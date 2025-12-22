17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 18:45

Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину

22 грудня 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Черкащині розглянули справу жінки, яка вдарила свого малолітнього сина. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось в листопаді в місті Звенигородка. Жінка розізлилась, що син без її дозволу пішов гратися. Тоді вона вдарила дитину долонею по обличчю. Внаслідок цього у хлопчика зафіксували синець в районі правого ока.

Суд наголосив, що домашнє насильство є соціально небезпечним явищем. Жінку визнали винною. Їй призначили покарання у вигляді 100 годин громадських робіт. Також вона буде повинна пройти програму для кривдників.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Виявилось, що матір не звернулась до лікарів, хоч і знала, що її син потребує допомоги. Крім того, кілька місяців дитину не годували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
батькіські обов'язки діти суд Черкаська область
Принижувала та багато сварила: на Прикарпатті звернувся до суду чоловік, якого ображала дружина
22 грудня 2025, 11:45
Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика
18 грудня 2025, 12:26
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією
22 грудня 2025, 19:16
Українці втратять доступ до популярного банку: рахунки закривають через законодавство
22 грудня 2025, 18:48
Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32
Нетверезий водій у Рівному збив жінку і її 15-річного сина: подробиці трагедії
22 грудня 2025, 18:21
При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ
22 грудня 2025, 18:17
На Полтавщині у вогні загинула людина
22 грудня 2025, 18:10
ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
22 грудня 2025, 18:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »