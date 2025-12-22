17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 18:45

Сын не слушался: в Черкасской области мать избила малолетнего ребенка

22 декабря 2025, 18:45
Иллюстративное фото
В Черкасской области рассмотрели дело женщины, которая ударила своего малолетнего сына. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло в ноябре в городе Звенигородке. Женщина разозлилась, что сын без ее разрешения пошел играть. Тогда она ударила ребенка ладонью по лицу. В результате у мальчика зафиксировали синяк в районе правого глаза.

Суд подчеркнул, что домашнее насилие является социально опасным явлением. Женщину сочли виновной. Ей назначен наказание в виде 100 часов общественных работ. Также она должна пройти программу для обидчиков.

Напомним, ранее в Винницкой области скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Оказалось, что мать не обратилась к врачам, хотя и знала, что ее сын нуждается в помощи. Кроме того, несколько месяцев ребенка не кормили.

