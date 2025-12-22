Принижувала та багато сварила: на Прикарпатті звернувся до суду чоловік, якого ображала дружина

Ілюстративне фото

На Прикарпатті до суду звернувся чоловік, якого ображала дружина. Він поскаржився на погіршення психологічного стану

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до суду після того, як його дружину вже двічі притягували до відповідальності за психологічне насильство. Проте вона не змінила поведінку. Чоловік поскаржився, що в родині були конфлікти, в яких на його адресу були образи.

Зазначається, що внаслідок такого ставлення у чоловіка були наслідки, які проявились у втраті енергійності, постійній втомі, фізичному дискомфорті, порушенні сну, зниженні самооцінки та негативних емоційних переживаннях.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Окрім цього, до неї застосовано обмежувальний захід — направлення для проходження програми для кривдників строком на два місяці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зловмисника затримали. Йому світить від п'яти до восьми років позбавлення волі.